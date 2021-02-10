Анна Попова: Требование носить маски пока не отменяется

Фото: roscongress.org / Анна Горбань

Несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, необходимо носить маски. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

Она уточнила, что говорить об улучшении ситуации с распространением коронавируса можно только в условиях неукоснительного соблюдения всех антиковидных мер.

— Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так, — отметила Попова.

Она добавила, что ежедневно в стране выявляют более десяти тысяч случаев коронавируса, что все еще много.

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