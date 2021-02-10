Владимир Ефимов: Подготовка к выпуску вакцины «Спутник V» началась в технополисе «Москва»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

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В особой экономической зоне «Технополис «Москва» начали готовить площадку для производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в зоне ведутся работы по пусконаладке оборудования.

— Совместно с компанией «Р-Фарм» в кратчайшие сроки нам удалось подготовить площадку в ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках под производство вакцины «Спутник V», — сообщил Владимир Ефимов.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Отмечается, что в центре планируют выпускать порядка десяти миллионов доз вакцины в месяц, что позволит делать прививку от коронавируса всем нуждающимся в Москве и регионах. Владимир Ефимов добавил, что также рассматривается вопрос об экспорте вакцины.

Ранее заммэра рассказывал, что первые партии вакцины могут выпустить в технополисе к концу февраля 2021 года, сообщает Интерфакс.

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