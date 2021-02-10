Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Ефимов: Подготовка к выпуску вакцины «Спутник V» началась в технополисе «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Владимир Ефимов: Подготовка к выпуску вакцины «Спутник V» началась в технополисе «Москва»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» начали готовить площадку для производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в зоне ведутся работы по пусконаладке оборудования.

— Совместно с компанией «Р-Фарм» в кратчайшие сроки нам удалось подготовить площадку в ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках под производство вакцины «Спутник V», — сообщил Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов: Подготовка к выпуску вакцины «Спутник V» началась в технополисе «Москва»Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Отмечается, что в центре планируют выпускать порядка десяти миллионов доз вакцины в месяц, что позволит делать прививку от коронавируса всем нуждающимся в Москве и регионах. Владимир Ефимов добавил, что также рассматривается вопрос об экспорте вакцины.

Ранее заммэра рассказывал, что первые партии вакцины могут выпустить в технополисе к концу февраля 2021 года, сообщает Интерфакс.

Главные факты по теме коронавируса можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью

вакцинакоронавирустехнополис «Москва»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Все мнения
О проекте