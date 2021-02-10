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Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах России
Фото: Администрация президента РФ

Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах России

Кирилл Николаев

Общество

Власти регионов, которые принимают решения об отмене масочного режима, исходят из того, как обстоит ситуация с коронавирусом на местах. Об этом в среду, 10 февраля, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, в этом случае регион реализует свои особые коронавирусные полномочия, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но при этом их рекомендуется носить гражданам, которые попадают в группу риска по коронавирусу. Аналогичное решение принял глава Удмуртии Александр Бречалов.

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