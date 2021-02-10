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«Мой старый альбом»: юморист Евгений Петросян поделился архивным снимком
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Мой старый альбом»: юморист Евгений Петросян поделился архивным снимком

Никита Абрамов

Звезды

Юморист Евгений Петросян опубликовал архивный снимок 1981 года, на котором он запечатлен в смокинге и старомодной шляпе.

— Мой старый альбом 1981 года. А сейчас молодые сохраняют фотографии из своих телефонов? Ведь через много лет это становится по-новому интересно, — подписал артист фото в своем микроблоге.

Подписчики юмориста восторженно отреагировали на фотографию.

«Ух ты! Красавец!»; «Вы всегда интересный и красивый мужчина, замечательный человек и артист!»; «Я вас помню таким молодым!» — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Петросяна.

Читайте также: «В виде дружеского шаржа»: Петросян опубликовал архивные фотографии

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