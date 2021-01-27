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«В виде дружеского шаржа»: Петросян опубликовал архивные фотографии
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«В виде дружеского шаржа»: Петросян опубликовал архивные фотографии

Никита Абрамов

Звезды

Юморист Евгений Петросян поделился с поклонниками архивными фотографиями. На снимках для сатирического журнала «Крокодил» он изобразил реакцию зрителей в зале на концертах.

— В 1967 году сатирический журнал «Крокодил» пригласил меня в редакцию с тем, чтобы я комически изобразил разных зрителей, кто как реагирует во время концерта, — подписал пост в своем Instagram-аккаунте Петросян.

Юморист уточнил, что в редакции журнала привыкли к карикатурному изображению, из-за чего «фотографии выглядели утрированно — в виде дружеского шаржа», отметил Петросян.

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юмористЕвгений Петросянархивные фото
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