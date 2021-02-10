Дело в отношении бывшего сенатора от КЧР прекратили за истечением срока давности

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Ставропольский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Об этом сообщил адвокат Кирилл Бельский.

Он отметил, что уголовное дело прекращено за истечением срока давности.

По данным следствия, во второй половине 2000-хгодов Дерев с помощью преступной группы похитил из бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС. Это дело безуспешно расследовали в регионе больше пяти лет. Процесс сдвинулся с мертвой точки после передачи в центральный аппарат СК РФ.

Дерева задержали в марте 2018 года. Через год Мосгорсуд выпустил его из СИЗО. После освобождения Дерев отметил, что давал показания по делу Арашуковых, сообщает РИА Новости.

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