Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии за убийство
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии за убийство

Анастасия Волоснова

Происшествия

Лобненский городской суд Московской области приговорил мужчину к семи годам колонии за убийство. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Уточняется, что жителя Подмосковья Андрея Синьковского признали виновным в совершении убийства знакомого 14 ударами ножа во время ссоры.

— В суде установлено, что в ночь на 30 июля 2020 года Синьковский, находясь в квартире в городском округе Лобня, в ходе ссоры нанес не менее 14 ударов ножом своему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, — сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, суд приговорил Синьковского к семи годам лишения свободы. Мужчина проведет свой срок в исправительной колонии строгого режима, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Стали известны подробности убийства женщины, расчлененной под Петербургом

Подмосковьеприговорсуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте