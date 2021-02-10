Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии за убийство

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Лобненский городской суд Московской области приговорил мужчину к семи годам колонии за убийство. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Уточняется, что жителя Подмосковья Андрея Синьковского признали виновным в совершении убийства знакомого 14 ударами ножа во время ссоры.

— В суде установлено, что в ночь на 30 июля 2020 года Синьковский, находясь в квартире в городском округе Лобня, в ходе ссоры нанес не менее 14 ударов ножом своему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, — сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, суд приговорил Синьковского к семи годам лишения свободы. Мужчина проведет свой срок в исправительной колонии строгого режима, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Стали известны подробности убийства женщины, расчлененной под Петербургом