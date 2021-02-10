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МХАТ имени Горького устранил выявленные нарушения расходования средств
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

МХАТ имени Горького устранил выявленные нарушения расходования средств

Никита Абрамов

Культура

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького устранил нарушения, которые были обнаружены в ходе проверки Минкультуры РФ. Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

— Да, удалось, мы в процессе, скоро будет заключение. Сейчас я только подчеркну, что ситуация совершенно рабочая, — цитирует Боякова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в результате проверки Министерство культуры России выявило серьезные нарушения в использовании федерального имущества, в расходовании средств на оплату труда, а также использовании гранта президента России.

Материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру.

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Министерство культуры РФМХАТ имени Горькогонарушения
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