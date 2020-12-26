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Минкульт выявил нарушения в МХАТ им. Горького и направил материалы в Генпрокуратуру
Фото: duma.mos.ru/Московская городская Дума

Минкульт выявил нарушения в МХАТ им. Горького и направил материалы в Генпрокуратуру

Юлия Курганова

Происшествия

Министерство культуры РФ выявило серьезные нарушения при проверке деятельности Московского Художественного академического театра имени М. Горького. Материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что в октябре 2020 года была завершена комплексная проверка деятельности театра за 2018–2019 годы и январь-июнь 2020 года.

Уточняется, что проверка выявила серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении государственного задания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.

Художественному руководителю театра Э.В. Боякову поручено устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах, передает РИА Новости.

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МХАТ имени ГорькогоПрокуратурапроверка
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