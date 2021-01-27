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Худрук горьковского МХАТ попал в больницу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Худрук горьковского МХАТ попал в больницу

Татьяна Плотникова

Культура

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков находится в одной из столичных больниц. Об этом в среду, 27 января, рассказали в пресс-службе МХАТ.

Как уточнили в театре, Бояков перенес операцию. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Другие подробности о состоянии здоровья и причине операции Боякова не приводятся, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Эдуард Бояков стал художественным руководителем МХАТ в декабре 2018 года вместо народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Как отметил Бояков, вступая в должность, его появление в театре «связано прежде всего с тем, чтобы появились новые идеи, режиссеры, темы и способы выражения».

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