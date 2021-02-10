Производителей молока в Москве оштрафовали на 19 миллионов рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор выписал штрафы почти на 19 миллионов рублей за нарушения во время производства и торговли молоком в Москве за прошлый год. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

Отмечается, что в рамках надзора над качеством продукции Роспотребнадзор провел проверку производителей молочной продукции. Уточняется, что всего за 2020 год ведомство изучило 546 объектов. Специалисты взяли 13 969 проб молока и молочной продукции.

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий управлением изъято из оборота 170 партий молочной продукции, несоответствующей требованиям технического регламента, общим весом более 3 тысяч 914 килограммов, привлечены к административной ответственности 98 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общая сумма штрафов составила 18 миллионов 970 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что по отношению к производителям некачественной молочной продукции будут приняты административные меры в соответствии с КоАП РФ. Производство некачественных товаров было приостановлено, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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