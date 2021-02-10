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Роспотребнадзор: Весной возможен рост заболеваемости коронавирусом
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роспотребнадзор: Весной возможен рост заболеваемости коронавирусом

Никита Абрамов

Здоровье

Весной 2021 года ожидается рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в связи с повышенной влажностью и прохладной температурой. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Весенний и осенний период наиболее комфортный для распространения коронавируса, поэтому многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19, — рассказала Пшеничная.

По словам эпидемиолога, в весенний и осенний периоды сезонные вирусы активно ведут себя при повышенной влажности в сочетании с прохладной температурой, пишет Интерфакс.

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