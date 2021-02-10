Более трех миллиардов рублей взыскали с «дочки» H&M после проверки ФТС

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С дочерней компании H&M взыскали более трех миллиардов рублей. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что в 2019 году центральное таможенное управление провело проверку ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». По факту уклонения от уплаты таможенных платежей в отношении компании возбудили уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия.

ФТС России не стала комментировать ход расследования дела, сообщает РЕН ТВ.

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