Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более трех миллиардов рублей взыскали с «дочки» H&M после проверки ФТС
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более трех миллиардов рублей взыскали с «дочки» H&M после проверки ФТС

Кирилл Николаев

Происшествия

С дочерней компании H&M взыскали более трех миллиардов рублей. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что в 2019 году центральное таможенное управление провело проверку ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». По факту уклонения от уплаты таможенных платежей в отношении компании возбудили уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия.

ФТС России не стала комментировать ход расследования дела, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также: Производителей молока в Москве оштрафовали на 19 миллионов рублей

уголовное делоФТСдочерняя компания
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте