Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от COVID-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович привилась российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает ТАСС.

Вуйнович заявила, что чувствует себя хорошо. Она подчеркнула, что прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, — это индивидуальное решение каждого человека.

— Это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни, — отметила представитель ВОЗ в России.

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