Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от COVID-19
Фото: twitter.com/mfame_guru

Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович привилась российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает ТАСС.

Вуйнович заявила, что чувствует себя хорошо. Она подчеркнула, что прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, — это индивидуальное решение каждого человека.

— Это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни, — отметила представитель ВОЗ в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор: Весной возможен рост заболеваемости коронавирусом

вакцинаВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте