Прокуратура начала проверку после найденного тела новорожденного в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Прокуратура начала проверку по факту обнаруженного тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства региона.

По предварительной информации, труп ребенка был найден на территории комплекса по переработке отходов, сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки планируют установить причины и условия произошедшего. Следственные мероприятия поручено проводить Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Уточняется, что прокуратура области поставила ход проверочных мероприятий на контроль, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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