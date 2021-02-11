Роскомнадзор оштрафует социальные сети за призывы детей на незаконные акции

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Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщили в среду, 10 февраля, в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по статье 13.41 КоАП направили представителям соцсетей Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube.

В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации грозит штрафом для юридических лиц от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа возрастает до 10 процентов совокупного размера годовой выручки компании, передает РИА Новости.

Роскомнадзор 21 января сообщал, что выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в соцсетях, интернет-площадки планируется оштрафовать.

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