Синоптик сообщил о повторении аномальных морозов в ЦФО на следующей неделе

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Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре европейской части России. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— На следующей неделе мы ждем опять похолодание. В тылу циклона начнутся затоки холодного воздуха, и температура после минус 10-12 градусов, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до 20-25 градусов мороза, а местами и ниже. В понедельник и вторник, 15-16 февраля, будет понижение на 10-15 градусов. Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую и Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание, — сообщил синоптик.

Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы до четверга, 18 февраля, а в пятницу, 19 февраля, температура должна вернуться в норму, передает РИА Новости.

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