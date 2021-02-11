Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик сообщил о повторении аномальных морозов в ЦФО на следующей неделе
Фото: pixabay.com

Синоптик сообщил о повторении аномальных морозов в ЦФО на следующей неделе

Юлия Курганова

Общество

Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре европейской части России. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— На следующей неделе мы ждем опять похолодание. В тылу циклона начнутся затоки холодного воздуха, и температура после минус 10-12 градусов, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до 20-25 градусов мороза, а местами и ниже. В понедельник и вторник, 15-16 февраля, будет понижение на 10-15 градусов. Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую и Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание, — сообщил синоптик.

Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы до четверга, 18 февраля, а в пятницу, 19 февраля, температура должна вернуться в норму, передает РИА Новости.

Читайте также: МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

ЦФОсиноптиканомальная погода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте