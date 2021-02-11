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Майора полиции в Хабаровске уволили за ролик в TikTok
Фото: pixabay.com

Майора полиции в Хабаровске уволили за ролик в TikTok

Юлия Курганова

Общество

Майора полиции в Хабаровске уволили за видео в TikTok с гримасами. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

В среду, 10 февраля, в социальной сети TikTok появился ролик, на котором женщина в форме полицейского с погонами майора строит гримасы. Щеголева подтвердила, что речь идет о майоре полиции из Хабаровска.

— В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена, — сообщила она корреспонденту РИА Новости.

Ранее губернатор Новосибирской области пригрозил чиновникам увольнением за вечеринки.

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