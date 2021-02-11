Синоптики пообещали москвичам морозную и снежную погоду 11 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В четверг, 11 февраля, столичный регион будет находиться в северной части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 15-13 градусов. В Подмосковье температура ожидается 18-13 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столице сохранится морозная погода, атмосферное давление неустойчивое, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. У людей закаленных, с хорошими адаптационными возможностями терморегуляционные механизмы хорошо справляются с низкими температурами, поэтому они меньше подвержены простудным заболеваниям, у них в такую погоду укрепляется иммунитет. Небольшие прогулки на морозном воздухе, зимние виды спорта могут благотворно сказываться на состоянии вегетативной нервной системы, снимать умственное и психологическое напряжение.

Однако у метеозависимых людей с различными хроническими заболеваниями аномальные холода вызывают обострение заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, эндокринных нарушений, аллергических реакций. Чтобы избежать осложнений не нужно резко выходить из тепла на мороз, по совету врача следует иметь всегда с собой лекарственные средства, снимающие острые проявления.

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