Жителей России предупредили об ипотечных мошенниках

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

В России телефонные мошенники нашли новый способ для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков. Злоумышленники узнают дату ипотечного платежа и его размер и пытаются заставить клиента банка перевести средства на свои счета.

Так, в банках заявили, что специалисты отслеживают любое появление информации о клиентах в открытых источниках, которые являются популярными среди мошенников. Банки часто сталкиваются с подобными описаниями мошеннических схем.

Замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков отметил, что цель легенды мошенников по ипотечным платежам — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, а также спровоцировать человека перевести деньги на сторонние счета, передает РИА Новости.

Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали, как обезопасить свои данные в Сети.

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