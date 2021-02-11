Жителей России предупредили об ипотечных мошенниках
В России телефонные мошенники нашли новый способ для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков. Злоумышленники узнают дату ипотечного платежа и его размер и пытаются заставить клиента банка перевести средства на свои счета.
Так, в банках заявили, что специалисты отслеживают любое появление информации о клиентах в открытых источниках, которые являются популярными среди мошенников. Банки часто сталкиваются с подобными описаниями мошеннических схем.
Замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков отметил, что цель легенды мошенников по ипотечным платежам — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, а также спровоцировать человека перевести деньги на сторонние счета, передает РИА Новости.
Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали, как обезопасить свои данные в Сети.
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