Назван эффективный способ борьбы с запотевшими стеклами в машине

Запотевшее стекло / Фото:i.pinimg.com

Автоэксперты назвали простое и эффективное средство, помогающее надолго забыть о проблеме запотевших окон в машине. Об этом сообщает издание «Автовзгляд».

Секрет заключается в спирте и глицерине, которые входят в состав всех, даже самых дорогих, фирменных средств от запотевания. Первые можно заменить на доступную водку, а второе средство доступно в любой аптеке.

Оба компонента нужно смешать, и полученной смесью обработать все внутренние стеклянные поверхности, предварительно очистив их газетой или тряпочкой. После этого следует дождаться, когда выветрится запах спирта.

По утверждению автора статьи, одной обработки достаточно, чтобы в течение месяца не вспоминать о проблеме.

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