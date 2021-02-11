Стало известно, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу

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В России граждане в среднем тратят на проведение свадебной церемонии 188 тысяч рублей, до конца 2021 года в брак планируют вступить только 4,5 процента населения страны. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компаниями «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни».

По данным аналитиков, сложный 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян. В прошлом году о намерении сыграть свадьбу сообщили 5 процентов опрошенных.

Так, самое большое число свадеб планируется в этом году провести в Махачкале, на втором месте — Нижний Новгород с результатом в 6 процентов.

Специалисты выяснили, что гражданам России для организации и проведения свадьбы в среднем нужно 188 тысяч рублей. Самые высокие расценки свадебного торжества у жителей Набережных Челнов — им нужно 225 тысяч рублей, а также Орла и Магнитогорска — по 224 тысячи рублей.

Меньше всего планируют потратить на церемонию жители Хабаровска и Читы — 120 тысяч рублей и 106 тысяч рублей соответственно.

Лучшим подарком на свадьбу 52 процента опрошенных считают деньги, а каждый пятый — постельное белье. Также в качестве подарка рассматриваются картины, мебель, бытовая техника, ковер или смартфон, сообщает РИА Новости.

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