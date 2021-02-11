Врач перечислил необычные причины головной боли

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Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал, что головная боль может быть не обязательно связана с заболеваниями, и назвал неочевидные причины недуга.

Так, по его словам, боль может сигнализировать об обезвоживании организма.

— Вязкая кровь, нарушение микроциркуляции и головная боль, — пояснил медик.

К факторам риска он также отнес отсутствие движений, который приводит к «нарушению венозного оттока».

Также головная боль может возникать в душном помещении. Недостаток в воздухе кислорода, избыток углекислого газа и повышенная температура приводят к спазмам сосудов и повышению внутричерепного давления.

По мнению врача боль может возникнуть в случае, если пропустить утренний прием пищи.

Для профилактики недуга Широков в эфире телеканала «Россия 1» порекомендовал ежедневные прогулки, контрастный душ и массаж головы.

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