Врач перечислил необычные причины головной боли
Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал, что головная боль может быть не обязательно связана с заболеваниями, и назвал неочевидные причины недуга.
Так, по его словам, боль может сигнализировать об обезвоживании организма.
— Вязкая кровь, нарушение микроциркуляции и головная боль, — пояснил медик.
К факторам риска он также отнес отсутствие движений, который приводит к «нарушению венозного оттока».
Также головная боль может возникать в душном помещении. Недостаток в воздухе кислорода, избыток углекислого газа и повышенная температура приводят к спазмам сосудов и повышению внутричерепного давления.
По мнению врача боль может возникнуть в случае, если пропустить утренний прием пищи.
Для профилактики недуга Широков в эфире телеканала «Россия 1» порекомендовал ежедневные прогулки, контрастный душ и массаж головы.
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