Прах звездного стилиста Шевчука увезли на Украину в чемодане

Фото: instagram/alex_shevchuk_stylist

Прах стилиста звезд российской эстрады Александра Шевчука захоронили на городском кладбище в небольшом украинском городке Умани, откуда он был родом. Родственники после кремации увезли прах стилиста из России в чемодане. Об этом сообщила композитор Ирина Грибулина.

Город находится почти в тысяче километров от Москвы.

— Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных христиан, это очень важно, — цитируют Грибулину «Дни.ру»

Отмечается, что родственникам стилиста пришлось обойти немало инстанций, чтобы получить документы, разрешающие ввоз урны с прахом в соседнее государство. После кремации урну с его прахом дальние родственники в чемодане увезли из России.

Напомним, стилист умер 25 января на 55-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти стало кровотечение в результате разрыва внутренних органов.

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