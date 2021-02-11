«Рухнул мир»: Сумишевский рассказал о своем состоянии после похорон супруги

Ярослав Сумишевский с женой Натальей растили маленького сына / Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

Певец Ярослав Сумишевский впервые обратился к поклонникам после похорон супруги. Он посвятил пост в соцсети Instagram жене, которую похоронил 8 февраля на Химкинском кладбище в Москве. Наталья умерла от травм, полученных при аварии под Красноярском 29 января. После ДТП она долгое время была в коме. Не приходя в сознание, 6 февраля жена музыканта скончалась.

Сумишевский тяжело переживает потерю супруги. Он признался фанатам, что впервые испытывает такую боль. Певец опубликовал в своем микроблоге музыкальный ролик со снимками погибшей и их совместными фото.

— Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело. Такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них, — написал артист.

Сумишевский добавил, что они с женой всегда считали зрителей и поклонников частью своей семьи.

Ранее сообщалось, что жена Сумишевского скончалась в одной из больниц Красноярска. Туда ее доставили на вертолете после ДТП в 160 километрах от города.

Напомним, Сумишевский и его супруга попали в ДТП под Красноярском 29 января. Певец ехал на концерт в село Солгон Ужурского района. За рулем авто находился глава регионального союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление артиста и решивший его подвезти. В определенный момент Гуляков выехал на встречную полосу, что и привело к происшествию. Он погиб, а жена Сумишевского была госпитализирована в тяжелом состоянии.

2 и 3 февраля Сумишевский рассказывал поклонникам, что состояние Натальи остается тяжелым, но они не теряют надежды на выздоровление. Однако спасти супругу певца врачам так и не удалось.

Читайте также: «Очень тяжело»: друг Сумишевского рассказал о состоянии овдовевшего певца