Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Рухнул мир»: Сумишевский рассказал о своем состоянии после похорон супруги
Ярослав Сумишевский с женой Натальей растили маленького сына / Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

«Рухнул мир»: Сумишевский рассказал о своем состоянии после похорон супруги

Юлия Курганова

Звезды

Певец Ярослав Сумишевский впервые обратился к поклонникам после похорон супруги. Он посвятил пост в соцсети Instagram жене, которую похоронил 8 февраля на Химкинском кладбище в Москве. Наталья умерла от травм, полученных при аварии под Красноярском 29 января. После ДТП она долгое время была в коме. Не приходя в сознание, 6 февраля жена музыканта скончалась.

Сумишевский тяжело переживает потерю супруги. Он признался фанатам, что впервые испытывает такую боль. Певец опубликовал в своем микроблоге музыкальный ролик со снимками погибшей и их совместными фото.

— Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело. Такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них, — написал артист.

Сумишевский добавил, что они с женой всегда считали зрителей и поклонников частью своей семьи.

Ранее сообщалось, что жена Сумишевского скончалась в одной из больниц Красноярска. Туда ее доставили на вертолете после ДТП в 160 километрах от города.

Напомним, Сумишевский и его супруга попали в ДТП под Красноярском 29 января. Певец ехал на концерт в село Солгон Ужурского района. За рулем авто находился глава регионального союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление артиста и решивший его подвезти. В определенный момент Гуляков выехал на встречную полосу, что и привело к происшествию. Он погиб, а жена Сумишевского была госпитализирована в тяжелом состоянии.

2 и 3 февраля Сумишевский рассказывал поклонникам, что состояние Натальи остается тяжелым, но они не теряют надежды на выздоровление. Однако спасти супругу певца врачам так и не удалось.

Читайте также: «Очень тяжело»: друг Сумишевского рассказал о состоянии овдовевшего певца

похоронымуж и женаЯрослав Сумишевский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте