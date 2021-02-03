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«Каждый день — это борьба»: певец Сумишевский рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП жены
Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

«Каждый день — это борьба»: певец Сумишевский рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП жены

Никита Абрамов

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Певец Ярослав Сумишевский рассказал о состоянии своей супруги, которая попала в ДТП под Красноярском. По его словам, ситуация остается крайне тяжелой, в связи с чем медики пока не дают никаких прогнозов.

Сумишевский опубликовал пост с трогательным совместным фото с женой.

— Ситуация остается крайне тяжелой. Но мы понимаем и вынуждены принимать. Мы ни на секунду не допускаем плохих мыслей. Каждый день — это борьба. В Красноярске мы надолго, и дай Бог, потому что я надеюсь, что время помогает Наташе восстановиться, — написал певец в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что певец Ярослав Сумишевский в пятницу, 29 января, в Красноярском крае попал в аварию, в результате которой погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков.

Причиной ДТП стал выезд автомобиля под управлением Гулякова, в котором находились супруги, на встречную полосу.

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