«Ее сердце остановилось»: жена Сумишевского умерла после ДТП под Красноярском

Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

Певец Ярослав Сумишевский сообщил о смерти своей жены Натальи через несколько дней после серьезной аварии в Красноярском крае. О трагедии артист рассказал подписчикам.

— Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось, — написал он в Instagram.

Напомним, Сумишевский и его супруга попали в ДТП под Красноярском 29 января. Певец ехал на концерт в село Солгон Ужурского района. За рулем авто находился глава регионального союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление артиста и решивший его подвезти. В определенный момент Гуляков выехал на встречную полосу, что и привело к происшествию. Он погиб, а жена Сумишевского была госпитализирована в тяжелом состоянии.

2-го и 3-го февраля Сумишевский рассказывал поклонникам, что ситуация с состоянием Натальи остается тяжелой, но они не теряют надежды на выздоровление. Однако спасти супругу певца врачам так и не удалось.

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