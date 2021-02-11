В ВОЗ допустили появление коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года

Фото: twitter.com/CP24

Коронавирусная инфекция могла появиться в центральном Китае раньше декабря 2019 года, когда о вспышке COVID-19 официально объявили китайские власти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их словам, еще в октябре 2019 года около 90 человек в центральном Китае попали в больницу с симптомами, похожими на те, что возникают при коронавирусе. Позже на наличие антител в организме были протестированы приблизительно две трети этих пациентов. Результаты не показали следов заражения COVID-19. По словам специалистов ВОЗ, уровень антител в организме к моменту тестов уже мог снизиться настолько, что их невозможно было выявить.

Глава международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек заявил, что для решения этого вопроса необходимо провести дальнейшие исследования.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от COVID-19