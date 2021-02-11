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В ВОЗ допустили появление коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года
Фото: twitter.com/CP24

В ВОЗ допустили появление коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года

Виктория Родимкина

В мире

Коронавирусная инфекция могла появиться в центральном Китае раньше декабря 2019 года, когда о вспышке COVID-19 официально объявили китайские власти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их словам, еще в октябре 2019 года около 90 человек в центральном Китае попали в больницу с симптомами, похожими на те, что возникают при коронавирусе. Позже на наличие антител в организме были протестированы приблизительно две трети этих пациентов. Результаты не показали следов заражения COVID-19. По словам специалистов ВОЗ, уровень антител в организме к моменту тестов уже мог снизиться настолько, что их невозможно было выявить.

Глава международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек заявил, что для решения этого вопроса необходимо провести дальнейшие исследования.

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