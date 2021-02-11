Около 4,7 тысячи коек для пациентов с коронавирусом вернут к плановой работе в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

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Два стационара на две тысячи коек, которые ранее предназначались для пациентов с коронавирусом, возвращаются к плановой работе, также прекращают прием пациентов с COVID-19 около 2,7 тысячи коек в резервных госпиталях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 11 февраля.

— Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек, — сказала Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что к работе в нормальном режиме возвращаются два крупнейших стационара — корпуса городских больниц № 52 и № 15 имени О.М. Филатова.

Кроме того, прием пациентов с коронавирусом сократят и резервные госпитали — в Сокольниках, в Крылатском и АТЦ «Москва».

По словам Анастасии Раковой, текущий фонд работы с коронавирусом составляет около девяти тысяч коек, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусов в столице в Telegram-канале.

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