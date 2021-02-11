Карта парковок столицы стала доступна в мобильном приложении «Московский транспорт»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В мобильном приложении «Московский транспорт» появилась карта парковок города. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Теперь водители смогут не только планировать поездки, но и заранее выяснить, где припарковаться. С помощью карты можно найти ближайшие парковочные места, узнать их количество и цену, проверить наличие мест для маломобильного населения, посмотреть количество свободных мест на перехватывающих парковках.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В ведомстве уточнили, что для использования новой функции достаточно будет открыть приложение, нажать кнопку «Слои» в правой верхней части экрана и включить режим «Городские парковки». Приложение доступно в AppStore, GooglePlay и AppGallery.

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