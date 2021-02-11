Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта парковок столицы стала доступна в мобильном приложении «Московский транспорт»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Карта парковок столицы стала доступна в мобильном приложении «Московский транспорт»

Юлия Ямпольская

Транспорт

В мобильном приложении «Московский транспорт» появилась карта парковок города. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Теперь водители смогут не только планировать поездки, но и заранее выяснить, где припарковаться. С помощью карты можно найти ближайшие парковочные места, узнать их количество и цену, проверить наличие мест для маломобильного населения, посмотреть количество свободных мест на перехватывающих парковках.

Карта парковок столицы стала доступна в мобильном приложении «Московский транспорт»Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В ведомстве уточнили, что для использования новой функции достаточно будет открыть приложение, нажать кнопку «Слои» в правой верхней части экрана и включить режим «Городские парковки». Приложение доступно в AppStore, GooglePlay и AppGallery.

Читайте также: Москвичи в 2020 году воспользовались платными парковками 55 миллионов раз

«Московский транспорт»Москвапарковка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Все мнения
О проекте