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Парковка в столице будет бесплатной 22 и 23 февраля
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Парковка в столице будет бесплатной 22 и 23 февраля

Юлия Ямпольская

Транспорт

В столице 22 и 23 февраля парковка будет бесплатной. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Оплачивать паркинг не нужно будет также на улицах, где действует повышенный тариф. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

В воскресенье, 21 февраля, парковки будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф.

Читайте также: Карта парковок столицы стала доступна в мобильном приложении «Московский транспорт»

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