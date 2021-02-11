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Подозреваемого в изнасиловании девушки на западе Москвы задержали
Фото: СК РФ

Подозреваемого в изнасиловании девушки на западе Москвы задержали

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Молодогвардейская улицаКарта всех событий

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании знакомой девушки. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в четверг, 11 февраля.

По данным ведомства, 9 февраля подозреваемый совершил изнасилование девушки в квартире дома по улице Молодогвардейской.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний мужчина.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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