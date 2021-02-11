Каретный сарай усадьбы Лепехиных отреставрируют в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Андроньевская площадь, 4с1 Карта всех событий

Каретный сарай городской усадьбы Лепехиных XVIII века отреставрируют. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Каретный сарай, входящий в ансамбль городской усадьбы Лепехиных XVIII века, можно будет арендовать на городских торгах по льготной программе «Один рубль за один квадратный метр». Здание является объектом культурного наследия, начальная цена за год его аренды составляет 2,8 миллиона рублей, — сообщил заммэра.

Само здание площадью 171,4 квадратного метра находится по адресу Андроньевская площадь, д. 4, стр. 3, недалеко от метро «Римская» и соседствует с уже отреставрированным северным флигелем усадьбы.

После реставрации в здании могут разместить офисы, медицинскую клинику или культурное учреждение. Также там может открыться предприятие торговли или общественного питания.

— Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, — пояснил заммэра.

После выполнения реставрации победитель торгов сможет продолжить арендовать здание по льготной ставке за 171 рубль 40 копеек в год.

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