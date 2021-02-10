Более 1,5 тысячи объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за десять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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В Москве за десять лет было отреставрировано свыше 1,5 тысячи памятников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 февраля.

По его словам, в городе в 2021 году будет завершена реставрация более 100 объектов культурного наследия.

— В Москве продолжается масштабная реставрация памятников архитектуры. В настоящее время отреставрировано более 1,5 тысячи памятников — это вообще беспрецедентная программа по своим масштабам, — рассказал столичный мэр во время осмотра отреставрированного здания посольства Бразилии в России.

Глава города уточнил, что реставрация продолжается, несмотря на экономические сложности.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2011 года в городе было отреставрировано 1560 объектов культурного наследия, сообщает Интерфакс.

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