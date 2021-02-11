Новый выход со станции метро «Комсомольская» появится в Москве
Горожане получат удобный доступ к станции МЦД-2 Москва — Каланчевская. Так, в рамках развития проекта будет реализован дополнительный выход со станции метро «Комсомольская». Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, предполагается строительство проезда с устройства вдоль него тротуаров. Кроме того, будет реализован второй выход из метрополитена, а также благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевская.
— Предлагается строительство внеуличного пешеходного перехода, который обеспечит безопасное движение через улицы Маши Порываевой и Каланчевскую и через железнодорожные пути Курского направления железной дороги, — уточнила Княжевская.
Так, путь к платформам станции станет удобнее после того, как здесь появятся проезды с тротуарами, велосипедные дорожки и внеуличный пешеходный переход. Последний соединит вестибюль станции с выходом на платформы «Москва-Каланчевская».
Проектом также предусмотрено строительство участков проезжих частей под Каланчевским путепроводом, продление Каланчевского тупика, а также строительство улично-дорожной сети.
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