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Новый выход со станции метро «Комсомольская» появится в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Новый выход со станции метро «Комсомольская» появится в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Алексеевская соединительная ветвь, станция Москва-Каланчёвская Карта всех событий

Горожане получат удобный доступ к станции МЦД-2 Москва — Каланчевская. Так, в рамках развития проекта будет реализован дополнительный выход со станции метро «Комсомольская». Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, предполагается строительство проезда с устройства вдоль него тротуаров. Кроме того, будет реализован второй выход из метрополитена, а также благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевская.

— Предлагается строительство внеуличного пешеходного перехода, который обеспечит безопасное движение через улицы Маши Порываевой и Каланчевскую и через железнодорожные пути Курского направления железной дороги, — уточнила Княжевская.

Так, путь к платформам станции станет удобнее после того, как здесь появятся проезды с тротуарами, велосипедные дорожки и внеуличный пешеходный переход. Последний соединит вестибюль станции с выходом на платформы «Москва-Каланчевская».

Проектом также предусмотрено строительство участков проезжих частей под Каланчевским путепроводом, продление Каланчевского тупика, а также строительство улично-дорожной сети.

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