Лукашенко заявил о переломном моменте в Белоруссии, сравнимом с развалом СССР

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика и весь белорусский народ переживают переломный момент, который сравним с развалом Советского Союза.

— Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, — заявил глава государства, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании в четверг, 11 февраля.

По словам президента Белоруссии, нынешний период в стране сравним с первым Всебелорусским народным собранием, которое прошло 19–20 октября 1996 года. Разница, по словам Лукашенко, состоит в том, что «тогда была полная безнадега».

Также глава республики отметил, что акции протеста, которые прошли в стране после президентских выборов, были попыткой мятежа, сообщает ТАСС.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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