Бесплатные вебинары психологов пройдут в Москве с 15 февраля по 29 марта

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В столице пройдут вебинары по психологии, посвященные теме личностного роста. Онлайн-программу подготовили специалисты Московской службы психологической помощи населению. Занятия будут бесплатными, для того, чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться. Трансляции пройдут с 15 февраля по 29 марта.

По словам главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, при возникновении психологических проблем стоит обратиться к профессионалам.

— Специалисты Московской службы психологической помощи населению выслушают всех желающих, поддержат в трудную минуту и предложат пути выхода из непростой ситуации. Одним из эффективных форматов работы с психологом являются вебинары. В феврале и марте пользователи сети смогут выбрать интересующий тренинг и подключиться к беседе, — цитирует руководителя ведомства официальный портал мэра столицы.

О том, как влияют на взаимоотношения людей невысказанные обиды и какими способами можно справиться с гнетущим чувством вины, горожане смогут узнать 15 февраля в 19:30. Записаться на вебинар «Как обходиться с чувством обиды и вины» можно на сайте.

Кроме того, разобраться в поведенческих реакциях и образе мыслей мужчин помогут на тренинге, который состоится 17 февраля в 15:00. Специалисты объяснят, какие отличия есть в женской и мужской психологии, как мужчины предпочитают выстраивать отношения с окружающими. Набор в группу уже стартовал.

На вебинаре «Я есть. Почему мы обесцениваем себя?» эксперты расскажут о том, как поверить в свои силы. Присоединиться к занятию можно 19 февраля в 16:30, регистрация уже открыта.

Также 20 февраля в 18:00 пройдет тренинг «Принятие себя». Урок предназначен для людей, склонных к самокритике. Для участия необходима предварительная запись.

Помимо этого, 24 февраля в 18:00 на вебинаре «Создай свою фигуру стройной» профессионалы расскажут о том, как мотивировать себя заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Запись на занятие доступна на сайте. А на уроке «Внутренние ресурсы», который пройдет 25 февраля в 10:30, специалисты поделятся рекомендациями и техниками, помогающими восполнить энергию в период эмоционального истощения и упадка сил.

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