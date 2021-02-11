Уроки ораторского мастерства и тренинги: новый сезон проекта «Дебаттл» стартовал в Москве

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В столице стартовал новый сезон молодежного проекта «Дебаттл». Принять в нем участие могут учащиеся вузов, средних специальных учебных заведений и молодежных некоммерческих организаций Москвы. Ребят ждет специальная программа обучения, выездной форум и онлайн-шоу.

Как отметил руководитель проекта Владислав Федотов, в рамках «Дебаттла» в учебных заведениях города откроют дискуссионные площадки, чтобы каждый молодой человек мог попробовать свои силы в ораторском искусстве.

— В первом сезоне проект работал только в онлайн-режиме, а участники из столичных учебных заведений лишь приходили в нашу студию. Сегодня постепенно открывается возможность проводить очные мероприятия, мы не хотим ее упускать. Дебаты — место, где ораторы должны встречаться очно и смотреть друг другу в глаза во время споров, — цитирует Федотова официальный портал мэра Москвы.

В этом году проект будут реализовывать поэтапно. В период с февраля по апрель участников ждут онлайн-шоу, тренинги и тематические мастер-классы в Сети. С апреля по май, а также весь осенний период будут проходить мероприятия в столичных университетах и колледжах, а летом проект переместится на городские площадки. Закончится цикл большим выездным форумом для лучших участников — он запланирован на декабрь.

Всю информацию о наборе в проект можно найти на официальных страницах в социальных сетях.

«Дебаттл» является восьмым проектом проектного офиса «Молодежь Москвы». Его запустили в декабре 2020 года в рамках онлайн-марафона «Ты в Москве». В проекте участвовали свыше 100 экспертов и молодых людей —представителей учебных заведений и НКО города, блогеров и медиаперсон.

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