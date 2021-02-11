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МВД РФ напомнило об ответственности за участие в незаконных акциях
Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

МВД РФ напомнило об ответственности за участие в незаконных акциях

Виктория Родимкина

Общество

Министерство внутренних дел РФ напомнило об ограничительных мерах, которые действуют в стране из-за пандемии коронавируса, а также об административной ответственности за нарушение порядка организации либо проведения незаконных акций. Об этом сообщает «МВД Медиа» в четверг, 11 февраля.

— Законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что за совершение насильственных действий в отношении правоохранителей предусмотрена уголовная ответственность.

МВД России призвало граждан отказаться от участия в незаконных акциях.

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безопасностьМВД РФнесанкционированная акция
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