Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно о состоянии школьниц, пытавшихся покончить с собой в Москве
Фото: pixabay.com

Стало известно о состоянии школьниц, пытавшихся покончить с собой в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Перовское шоссеКарта всех событий

Тринадцатилетние девочки, которые пытались покончить с собой в Москве, госпитализированы в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Об этом сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская в четверг, 11 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что в квартире дома на Перовском шоссе школьницы пытались совершить самоубийство. Девочек удалось спасти, они были госпитализированы с острым отравлением.

Омбудсмен отметила, что находится на связи со следственными органами, которые разбираются в ситуации, а также с департаментом защиты, который при необходимости окажет помощь семьям, передает ТАСС.

— Я держу ситуацию на контроле. Безусловно, меня интересует, как устроена воспитательная работа в школе, где учились эти девочки, все они учились в одной школе. Я буду разбираться в этой ситуации, — сказала омбудсмен.

По данным пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы, сотрудники в ближайшее время навестят семьи и предложат им необходимую помощь. Никто из них ранее не обращался за соцподдержкой, добавили в пресс-службе.

Читайте также: «Родительский контроль» предложили по умолчанию ставить на сим-карты в России

причиныорганы соцзащитыдевочки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Все мнения
О проекте