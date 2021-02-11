Стало известно о состоянии школьниц, пытавшихся покончить с собой в Москве

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Россия, Москва, Перовское шоссе Карта всех событий

Тринадцатилетние девочки, которые пытались покончить с собой в Москве, госпитализированы в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Об этом сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская в четверг, 11 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что в квартире дома на Перовском шоссе школьницы пытались совершить самоубийство. Девочек удалось спасти, они были госпитализированы с острым отравлением.

Омбудсмен отметила, что находится на связи со следственными органами, которые разбираются в ситуации, а также с департаментом защиты, который при необходимости окажет помощь семьям, передает ТАСС.

— Я держу ситуацию на контроле. Безусловно, меня интересует, как устроена воспитательная работа в школе, где учились эти девочки, все они учились в одной школе. Я буду разбираться в этой ситуации, — сказала омбудсмен.

По данным пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы, сотрудники в ближайшее время навестят семьи и предложат им необходимую помощь. Никто из них ранее не обращался за соцподдержкой, добавили в пресс-службе.

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