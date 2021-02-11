Столичные врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких

Фото: Оперштаб

В столице врачи НИИ имени Склифосовского вылечили женщину, у которой было диагностировано стопроцентное поражение легких. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы в четверг, 11 февраля.

— Врачи Склифа спасли пациентку с 100-процентным поражением легких...Специалистам потребовалось почти три недели, чтобы стабилизировать состояние и перевести пациентку из реанимации в палату, — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем только усугубила свое состояние. По ее словам, она не могла готовить, стоять и говорить, так как у нее «не хватало воздуха».

Спустя два месяца интенсивного лечения в стационаре пациентка готовится к выписке. Она рассказала, что врачи часами дежурили у ее койки, оказывая не только медицинскую, но и моральную помощь.

Видео: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

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