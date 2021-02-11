Юные москвичи смогут принять участие в конкурсе «Наследие моего района»

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Жители столицы в возрасте от 7 до 15 лет смогут поучаствовать в конкурсе рисунков «Наследие моего района». Прием работ стартовал 11 февраля, а завершится 31 марта.

— Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» учит юных москвичей внимательно относиться к своему району: замечать интересные здания, парки, беседки, мосты или даже просто скамейки в любимом дворе. Конкурсное задание предполагает, что участник должен изобразить самый интересный и дорогой для него объект городской среды в родном районе, — отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В прошлом году на конкурс поступило около полутора тысяч рисунков, призерами стали более 300 юных художников.

— Важно, что рисунки присылали из всех районов Москвы. Если нанести на карту города все изображенные объекты, то просто не останется свободного места. Рассчитываем, что более трех тысяч юных художников примут участие в конкурсе в этом году, — отметил Емельянов.

Участники будут разделены на возрастные группы от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет. Победителей определят в категориях «Профессионалы» и «Любители», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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