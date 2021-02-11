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Южноафриканский штамм COVID-19 выявили в 19 странах Европы
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Южноафриканский штамм COVID-19 выявили в 19 странах Европы

Кирилл Николаев

В мире

Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции нового типа обнаружили в 19 странах Европы. Об этом в четверг, 11 февраля, заявила эксперт европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд.

По ее словам, в большинстве случаев причиной завоза южноафриканского штамма коронавируса стали международные путешествия. Однако в ряде случаев были сообщения о росте количества вспышек в общинах.

Смолвуд отметила, что озабоченность ВОЗ также вызывает британский штамм. Он уже распространился почти в половине стран Европы, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ЮАР новый штамм 501.V2, или B.1.351, впервые был обнаружен в октябре 2020 года. По предварительным данным, он быстрее распространяется от человека к человеку, как и новый штамм в Великобритании. Европейский центр контроля и профилактики заболеваний ECDC утверждает, что новая форма COVID-19 является в ЮАР доминирующей. Как штамм влияет на тяжесть болезни, пока неизвестно.

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