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Начался прием заявок на конкурс «Московские мастера»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Начался прием заявок на конкурс «Московские мастера»

Анастасия Чанцева

Город

Стартовал прием заявок на участие в профессиональном конкурсе для мастеров производственного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

— Участниками ежегодного городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» могут стать мастера производственного обучения столичных образовательных организаций в возрастной категории от 18 до 35 лет, — сообщили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Участники конкурса смогут продемонстрировать свои профессиональные и творческие навыки. Конкурсные задания будут проходить по педагогике, психологии и методике производственного обучения. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта. Для участия необходимо оставить заявку на сайте чемпионата до 14 февраля.

Конкурс «Московские мастера» проводится каждый год. Мероприятие направлено на выявление и поддержку талантливых мастеров производственного обучения и преподавателей колледжей.

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