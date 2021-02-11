Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Точная зеркальная дата»: астролог Олеся Мезенцева рассказала про уникальность 12 февраля
Фото: www.sxc.hu

«Точная зеркальная дата»: астролог Олеся Мезенцева рассказала про уникальность 12 февраля

Никита Абрамов

Общество

Зеркальные даты в астрологии и нумерологии — это довольно важная тема. Чего стоит опасаться и как провести такой день с пользой, рассказала астропсихолог, таролог, мастер рейки Олеся Мезенцева.

По словам специалиста, 12.02.2021 — уникальная дата. Кроме зеркальности, особый смысл ей придает китайский Новый год. В этот день следует загадывать самые заветные желания.

— Это точная зеркальная дата, которая совпадает с китайским Новым годом. Считается, что в этот день нужно загадывать желание, и вообще он очень хорош для того, чтобы сбывались мечты, — цитирует астропсихолога 5-tv.ru.

Однако некоторые вещи в этот день лучше не делать. Мезенцева не советует проводить в этот день свадьбу, иметь дело с долгами, проявлять агрессию. Астролог советует посвятить этот день себе.

Читайте также: Астролог рассказал, как привлечь деньги и любовь в новом году по лунному календарю

астрологиянумерологкитайский Новый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте