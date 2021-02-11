«Точная зеркальная дата»: астролог Олеся Мезенцева рассказала про уникальность 12 февраля

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Зеркальные даты в астрологии и нумерологии — это довольно важная тема. Чего стоит опасаться и как провести такой день с пользой, рассказала астропсихолог, таролог, мастер рейки Олеся Мезенцева.

По словам специалиста, 12.02.2021 — уникальная дата. Кроме зеркальности, особый смысл ей придает китайский Новый год. В этот день следует загадывать самые заветные желания.

— Это точная зеркальная дата, которая совпадает с китайским Новым годом. Считается, что в этот день нужно загадывать желание, и вообще он очень хорош для того, чтобы сбывались мечты, — цитирует астропсихолога 5-tv.ru.

Однако некоторые вещи в этот день лучше не делать. Мезенцева не советует проводить в этот день свадьбу, иметь дело с долгами, проявлять агрессию. Астролог советует посвятить этот день себе.

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