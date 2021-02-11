Астролог рассказал, как привлечь деньги и любовь в новом году по лунному календарю

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12 февраля, Поднебесная, а вместе с ней и весь остальной мир отмечает Новый год. «Вечерка» узнала у астролога Алины Ясмин, что нас ждет в новом — лунном — году и как привлечь деньги и любовь и все самое лучшее.

Мы знаем, что покровителем 2021 году является Белый Металлический Бык — символ трудолюбия, стабильности и уверенности в себе. И это не просто так: год будет более стабильный и спокойный. 12 февраля все планеты переходят из одного дома в другой.

И китайский Новый год начинается с лозунга — больше активности и физического труда именно через работоспособность и инициативность, и каждый сможет добиться признания. Марс в знаке Овна показывает именно то, что только через движение, проявление себя как личности активной и готовой брать на себя ответственность, настойчивости и даже в некотором роде агрессивности можно добиться желаемого результата. Так что настройтесь, мобилизуйте свои силы и возможности — для отдыха пока времени нет. Приятный бонус после ударных трудовых будней: нам следует ожидать расширение списка стран, куда мы можем полететь.

Как бы нам ни хотелось, но уровень заболеваемости пока будет требовать осторожнее относиться к своему здоровью.

Целая плеяда планет выстроилась в 8-м доме, то есть при всей возможности рискнуть не следует этого делать без оглядки. Помним, что Сатурн еще находится в знаке Козерога, нужно соблюдать правила и общепринятые нормы. Сатурн любит порядок, поэтому старайтесь не играть с законом, не рисковать на дорогах и быть внимательнее ко всему, что происходит вокруг. Не позволяйте себя обманывать и не обманывайте других.

Крыса (Мышь)

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Крысы, успевшие сделать денежный запас в прошлом году, получат возможность приумножить свой капитал, привести материальное положение к стабильности. У женщин-Крыс могут случиться романтические приключения, одинокие имеют все шансы найти свою половинку. Мужчинам же, которые любят работать, подфартит с повышением. А вот ленивцам и хитрецам придется несладко.

Бык

Год, который надо использовать на всю катушку по всем направлениям. Если вы привыкли рассчитывать на свои силы, то у вас есть все шансы раскрыть свои таланты на работе, получить долгожданное повышение и премию. Не надо ждать, что все будет на блюдечке с голубой каемочкой — прилагайте усилия, планируйте и не сдавайтесь при неудачах. Это касается женщин и вопросов личной жизни.

Овца (Коза)

Год выдастся непростым, всплывут старые проблемы, финансовые хлопоты, траты, долги — все это будет жутко тяготить. В семье тоже может случиться разлад. Глубокие переживания будут давить на психику и возможны срывы. Ближе к осени можно будет выдохнуть. Женщины при всех проблемах смогут укрепить свой авторитет в семье, а мужчины заложить фундамент для более плодотворного 2022 года.

Обезьяна

Обезьяны как натуры артистичные и творческие смогут в этом году развернуться по полной и показать свои таланты всему миру. Планы грандиозные, но будет не хватать терпения и усидчивости. Женщины могут себя найти в новых направлениях искусства или профессиях, требующих фантазии. На личном фронте будет множество романов. Мужчины смогут улучшить материальное положение, выплатить долги, ипотеку.

Тигр

Энергия Тигра и Быка может вступать в противоречие, так что приготовьтесь — будет штормить. Женщинам-Тиграм нужно быть осторожнее на поворотах, чтобы не наломать дров в личной жизни. Стараться смотреть на возникающие ситуации по-философски: к осени все равно все само устаканится и вы пожалеете о потраченных нервах. У мужчин откроется к середине года огромная творческая энергия и появится возможность продвинуться по карьерной лестнице. А при желании и открыть свое дело.

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Петух

Настойчивость и решительность — то, что понадобится, чтобы реализовать свои планы. Но без конфликтов с окружающими. Петухи могут легко нажить себе врагов своими выходками. Женщин ждет яркое любовное приключение, правда ждать изменений в карьере особо не стоит. Мужчинам сам Бык велел научиться контролировать эмоции и четко вести свою линию. Тогда успех во всем гарантирован.

Кролик (Кот)

Кролика и Быка объединяет энергия инь, поэтому защита от невзгод будет сильной. Даже если немного поштормит, знайте — все к лучшему, Бык ведет вас к успеху. Женщинам-Кроликам можно окунуться в семейную жизнь, больше уделять времени партнеру. Возможно даже пополнение в семье. Мужчин же ждет прибавка к зарплате, реализация амбициозных планов и яркие путешествия. Творческим натурам откроются новые горизонты и возможности. Важно: если решили действовать, то делайте это максимально деликатно, но настойчиво.

Собака

Собакам в этом году не стоит ждать масштабных перемен. Пожалуй, для этого знака это будет очень спокойный год. Возникнут небольшие проблемы с родными, но их при рациональном подходе можно будет легко решить. На работе и женщинам, и мужчинам пригодится присущее им трудолюбие, верность и преданность. За это к концу года будете вознаграждены повышением или премией.

Дракон

У Драконов есть все шансы добиться любых целей, но придется прекратить бороться за лидерство любой ценой, заручиться выдержкой и самообладанием. Расставьте четкие приоритеты, от этого зависит результат. Женщинам стоит научиться уступать и в личной жизни, и на работе. Бык учит Драконов смирению и пониманию людей вокруг. Мужчинам тоже пришло время поработать над собой. Вспышки гнева могут вас сильно отбросить назад на пути к светлому будущему.

Змея

Змеям придется нелегко в год Быка из-за присущей тяге к необременительным решениям и простым задачам. Настроения «попахать» не будет. Так что можно и залечь на дно, чтобы не попадаться на глаза рьяным трудоголикам. Трудности будут, причем Змеи сами будут их создавать. Женщины будут настроены романтично, в них будет бороться желание окунуться в любовные приключения и необходимость все-таки поработать. Мужчинам точно придется сосредоточиться на карьере и сделать рывок.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свинья (Кабан)

У Свиней есть все шансы улучшить свое финансовое состояние и выйти на новый уровень заработка. Если проявят гибкость в общении с коллегами. Мужчинам стоит сдерживать свою излишнюю критичность. Это может сильно испортить и личные, и рабочие отношения. Не пренебрегайте семьей, работа никуда не убежит. Женщины же могут и в карьере успеть за повышением, и в загс сходить.

Лошадь

Лошади привыкли преодолевать трудности и идти планомерно к цели. Так что ничего нового год Быка им не принесет, кроме хороших шансов получить финансовое вознаграждение за свой труд и признание начальства. У женщин первая половина года пройдет в семейных заботах и будет относительно спокойной, а вот вторая уже принесет встряску и заставит двигаться вперед. Мужчинам надо также подкопить силы для второй части года — там вас ждет большой прорыв.

Фото: pixabay.com

Февраль. Копите деньги, не тратьте на излишества, пересмотрите свой финансовый план.

Март. Месяц творчества, новых нестандартных идей, запуска проектов.

Апрель. Карьерный рост, изменение зарплаты, смена работы.

Май. Пора пересмотреть вектор движения своей жизни, появится желание все изменить..

Июнь. Будут конфликты в коллективах, больше индивидуальной работы и решений.

Июль. Ретроградные планеты принесут споры и нестабильность в отношениях с людьми.

Август. Продолжится турбулентность в коммуникациях, нужно сохранить свое личное пространство.

Сентябрь. Появятся заманчивые предложения по работе, шансы для улучшения материального положения.

Октябрь. Новые знакомства, которые позже принесут пользу, деловые связи откроют возможности.

Ноябрь. Отличный месяц для создания семьи, которая точно будет крепкой и благополучной.

Декабрь. Время подводить итоги и проанализировать свои ошибки. Серьезные проколы еще отзовутся в будущем.

ПРИВЛЕЧЕМ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Эффективный обряд для привлечения удачи и денег в ваш дом. Итак, нам понадобится:

— стакан (желательно красного цвета);

— фильтрованная вода;

— три монеты любого номинала.

Наливаем воду в стакан, кладем туда монеты и оставляем на ночь на подоконнике. Утром берем стакан и говорим: «Встану рано утром, год Новый встречу, а уходящий провожу. Пускай уйдут с ним все мои беды и печали. Пусть год для меня будет успешным и благополучным. И чтобы жизнь моя изменилась». Умойтесь этой водой, а монеты достаньте и храните их под подушкой, пока китайский Новый год не завершится (до 27 февраля). После этого потратьте их.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Тараканова, стилист:

— Гардероб в зависимости от покровителя года стоит скорректировать, чтобы усилить энергетические потоки. Так, Металлический Бык уже предполагает наличие в образах украшений, аксессуаров, особенно крупных, из разных металлов. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений и целеустремленность, выбирайте строгие, аккуратные, симметричные силуэты, и не стоит сильно увлекаться вещами цветов «вырви глаз».

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