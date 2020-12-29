Быка изыском не приманишь. Как задобрить главного покровителя 2021 года

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Металлический Белый Бык обещает быть благосклонным к людям, если встретить его подобающе. «Вечерка» узнала у шаманки Кажетты, как задобрить покровителя года.

Меньше бутафории

Белая Металлическая Крыса уступает место Быку такого же цвета, поэтому купленные в прошлом году новогодние украшения все еще будут уместны.

— Но сейчас больше приветствуются изделия из натуральных материалов, — поясняет Кажетта. — Чем меньше бутафории, тем лучше! Гирлянды можно делать из имбирного печенья, на елку вешать конфеты и сладости, а венки плести из веток и дополнять их еловыми шишками. Чем больше в интерьере природных материалов, тем большую благосклонность удастся заслужить у Быка.

Не ссорьтесь!

Символ наступающего года отличается мирным характером, поэтому новогоднюю ночь важно провести в компании близких людей.

— Ни в коем случае не начинайте в праздник выяснять отношения. Нужно исключить любые конфликты, иначе год начнется неудачно. Отмечать лучше всего дома. Возможно, и к лучшему, что в этот Новый год большинство заведений будут закрыты, — рассуждает шаманка.

Проще простого

В этом году необязательно проводить за приготовлением новогоднего ужина целый день. Бык — консервативное животное, и кулинарные изыски ему не нужны.

— Можно не тратиться на сыры с плесенью, дорогую колбасу или какие-то деликатесы, — поясняет Кажетта. — Бык этого не любит. Поэтому, чтобы привлечь удачу, используйте привычный набор продуктов.

Ужин без говядины

Однако важно подобрать правильные блюда.

— Быки не едят соплеменников, поэтому никакой говядины. Остальное мясо и рыба разрешаются. Готовя десерт, помните, что желатин содержит рога и другие части парнокопытных. Задобрить Быка можно овощами. Лучший вариант — овощное рагу из кабачков, картошки, томатов и моркови, — рассказала шаманка.

Удачу подарит золотая тыква

Привлечь счастье и достаток в новом году помогут простые обряды. Парапсихолог Саона поделилась с «Вечеркой» секретами праздничных традиций.

Оденьтесь в «счастливые цвета». В канун Нового года можно пригласить удачу в свою жизнь, просто выбрав наряд правильных оттенков.

— Есть определенные цвета, которые, в соответствии с китайскими верованиями, положительно влияют на судьбу, — говорит Саона. — В год Металлического Белого Быка это серебряный, белый, серый, зеленый и голубой. Они должны присутствовать не только в вашем наряде, но и в украшениях интерьера и праздничного стола.

Положите на стол мандарины и апельсины.

— Именно эти по-настоящему новогодние фрукты способны привлечь удачу. Также я рекомендую поставить на стол подносы со сладостями и сухофруктами. Так вы еще больше усилите положительную энергию, — рассказывает парапсихолог.

Покрасьте ее. Если вы хотите удачи и богатства, хорошая идея — разместить в спальне на прикроватной тумбочке золотую тыкву. Также она защитит вас от болезней и плохого настроения.

— Как найти золотую тыкву? Очень просто! Сходите в магазин, купите обыкновенную тыкву и покрасьте ее в золотой цвет с помощью баллончика, — советует Саона.

Открытки на входной двери. В Китае на окнах и дверях люди вешают открытки из красной бумаги, на которых они пишут строки из классической китайской поэзии, а также поздравления. Таким образом они привлекают в свой дом удачу.

— Они написаны черными чернилами на красной бумаге и символизируют надежды хозяина на наступающий год, — продолжает Саона. — То же самое можно повторить и у себя дома, причем для этого необязательно изучать иероглифы. Расписными открытками, сделанными своими руками, украсьте входную дверь, написав на них главные перспективы в 2021 году. Несмотря на то что это азиатская традиция, такой символизм дает нам возможность материализации своих желаний.

ПОЗДНО ДЛЯ УБОРКИ

Перед Новым годом нужно убраться в квартире, чтобы встретить праздник в чистом и украшенном жилище. Однако после захода солнца 31 декабря ничего уже делать нельзя, иначе навлечете беду. Даже если вы что-то уронили или забыли про мусор — не подметайте и не выбрасывайте его. То же самое относится и к стирке вещей. Вместо домашних дел лучше сесть и составить планы на будущий год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Власевская, семейный психолог:

— Многие верят: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Суеверия помогают настроиться на лучшее, что особенно важно сегодня, когда ориентиров на завтрашний день практически нет. Не стоит недооценивать важность подобных ритуалов, ведь они помогают нам договориться с собственным подсознанием. Поэтому почему бы не попробовать выбрать наряд и накрыть на стол таким образом, чтобы Белый Металлический Бык подарил нам немного удачи в новом году?

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