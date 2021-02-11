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Продюсер «Ласкового мая» оценил, как Монеточка и Бурунов исполнили песню «Белые розы»
Фото: Youtube.com / TV Center

Продюсер «Ласкового мая» оценил, как Монеточка и Бурунов исполнили песню «Белые розы»

Никита Абрамов

Звезды

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высоко оценил песню «Белые розы», которую исполнили певица Монеточка и актер Сергей Бурунов в клипе, вышедшем к премьере фильма «Родные».

Разин считает, что песня зазвучала по-новому.

— Мне очень приятно, что благодаря Сереже Бурунову песня «Белые розы» попала в фильм «Родные» и стала его украшением. Мне кажется, что хорошо сделали эту песню, она звучит по-новому, современно. Монеточка в клипе хорошо спела, хорошо поработали аранжировщики, звукорежиссеры. И Сергей Бурунов — молодец. Если бы он так спел 25 лет назад, то был бы солистом «Ласкового мая», — цитирует продюсера РИА Новости.

Клип на перепетый хит 90-х снял режиссер Жора Крыжовников. В ролике Бурунов сыграл роль бездомного, а Монеточке досталась роль его невесты. Поклонники актера высоко оценили песню в его исполнении.

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90-е годыСергей БуруновМонеточка
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