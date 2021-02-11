Фото: Пресс-служба администрации города Люберцы

Подмосковные клубы «Активного долголетия» вернутся к очной работе с удаленки с 12 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе минсоцразвития региона.

Ранее клубы переходили в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса, уточнили в ведомстве. С 28 сентября прошлого года онлайн-занятия посетило более 110 тысяч участников пожилого возраста.

— Всего в регионе открыто 56 клубов «Активного долголетия» (8 клубов открыто в 2019 году, 47 клубов — в 2020 году), в этом году будут открыты еще 6 клубов, также введен электронный учет участников, — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что для занятий на открытом воздухе участникам необходимо будет вакцинироваться или предъявить положительный тест на наличие антител, приводит ТАСС слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.

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