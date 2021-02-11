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Эксперт рассказала, как правильно встретить китайский Новый год
Фото: Pixabay / David Yu

Эксперт рассказала, как правильно встретить китайский Новый год

Никита Абрамов

Общество

Согласно китайскому календарю, Новый год в 2021-м наступит в ночь с 11 на 12 февраля. Специалист-китаевед, преподаватель китайского языка Татьяна Демидова рассказала, как встречают этот праздник в Китае.

— Начинается все с генеральной уборки дома. Прибраться и выбросить старые вещи надо заранее, ведь в первые дни нового года это делать нельзя: так можно прогнать удачу из дома. Вместо новогодней елки китайцы развешивают дома красные фонари, вешают на стены перевернутый иероглиф счастья, украшают двери парными надписями — это полосы из красной бумаги, на которых написаны новогодние пожелания, — рассказала эксперт.

В качестве подарков следует преподносить чайные наборы, сладости или деньги в красных конвертах.

Для китайцев Новый год — семейный праздник, так что они любят традиционно собираться все вместе за большим столом. В качестве праздничных блюд обязательно должны присутствовать те, которые приносят удачу: рыба, маленькие пельмени в форме слитков золота и традиционная лапша.

Следует отмечать Новый год по китайскому календарю в красной одежде, так как считается, что этот цвет приносит удачу.

Китайцы отмечают праздник в течение двух недель. На 15-й день торжества завершаются Праздником фонарей, пишет 5-tv.ru.

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праздникКитайкитайский Новый год
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